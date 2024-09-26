في سياق متصل، هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية مركبًا للصيادين قبالة شواطئ جنوب القطاع واعتقلت ستة صيادين.

استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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