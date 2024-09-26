روسيا: خسائر القوات الأوكرانية بلغت 340 عسكريا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت أكثر من 340 عسكريًا و12 مركبة قتالية مدرعة، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت خلال النهار أكثر من 340 عسكريا و12 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن 4 قطع مدفعية و11 مركبة".

ووفقا للدفاع الروسية، فإن "قوات الجيش الروسي صدت 3 محاولات لقوات كييف لاختراق الحدود باتجاه قرينتي نوفي بوت ومدفيجيه في مقاطعة كورسك وخسائر العدو بلغت 40 عسكريا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات تجمع قوات "سيفر" تتصدى لهجمة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبيدها خسائر بالأرواح بنحو 15 عسكريا

وأشارت وزارة الدفاع، أنه منذ بدء الأعمال العدائية في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 17400 عسكري و130 دبابة و62 مركبة مشاة قتالية و95 ناقلة جند مدرعة و824 مركبة قتالية مدرعة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وخسرت القوات الأوكرانية نحو 130 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتال للمشاة، وسبع سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" مصنوعة في فرنسا.