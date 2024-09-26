الجيزة: ضبط 1000 علبة سجائر مهربة و700 لتر سولار وسلع تموينية مُدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، واستمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

وتابع "النجار"، بحسب بيان الجيزة، الخميس، نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ للتأكد من التزام الباعة والمنافذ التجارية والتموينية بالإجراءات المتبعة؛ لضمان سلامة السلع المتداولة، وعدم تجاوز الأسعار الخاصة بها.

وشملت الحملات مدينة 6 أكتوبر، وحي المنيرة الغربية، ومراكز ومدن البدرشين وأطفيح.

وتمكنت الحملات التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، من ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر و700 لتر سولار و74 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشملت المضبوطات، مجموعة متنوعة من المواد والسلع التموينية عبارة عن "23 كرتونة زيت، 15 لفة سكر، 5 جوالات دقيق"، والتي تم تخزينها بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وعلى الفور، تم مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.