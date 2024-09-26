مخزن سري في صندوق سيارة يكشف تهريب 20 كيلو حشيش بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها في التصدي لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة. وتمكنت من تحقيق عدة نتائج إيجابية عقب تقنين الإجراءات.

في مديرية أمن مطروح تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامي معروف لدى الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة الضبعة، حيث كان بحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سري بصندوق سيارته.

وفي مديرية أمن الدقهلية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة مركز شرطة المنزلة، بحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 كيلو جرام من مخدر الهيروين و2 كيلو جرام من مخدر الآيس (الشابو). كما تم ضبط أسلحة نارية بحوزته، منها بندقية آلية، وطبنجة، وكمية من الذخائر المختلفة.

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 5.1 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.