أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات قضاء صور، أدّت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر بجروح، وفق التّالي: شهيد وثلاثة جرحى في قانا، شهيدان وجريح في قدموس، خمسة جرحى في برج الشمالي، جريح في حناويه، جريح في الحميري، جريحان في القليلة، وأربعة جرحى في صور".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في تحديث بشأن الغارات الإسرائيلية على بلدات قضاء صور: 3 شهداء و17 جريحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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