أفاد مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، في تحديث أوّل لحصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة ​يونين​، بأنّ "الغارة أدّت إلى استشهاد عشرين شخصًا، من بينهم تسعة عشر من الجنسيّة السّوريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر مركز عمليات طوارئ الصحة: 20 شهيدًا أغلبيتهم من الجنسية السورية حصيلة الغارة على يونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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