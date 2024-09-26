بوشكيان وسلام أكدا أهمية مواصلة التحرك الميداني للجم ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

أعلن وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، في بيان، أنّ "نتيجة تواصله مع الصّناعيّين، أكّدوا أنّهم ملتزمون تأمين المنتجات وتوزيعها في الأسواق بالأسعار المعمول بها قبل الأزمة. وأشاروا إلى أنّ الخطوط الإنتاجيّة تعمل في قدراتها القصوى، وذلك كي لا يحصل أي نقص أو انقطاع لأيّ سلعة".

ودعاهم بوشكيان إلى "الاستمرار بهذه الرّوح الوطنيّة المسؤولة والمتضامنة مع المواطنين، إسهامًا منهم في تخفيف المعاناة وتمرير هذه المرحلة بأقلّ الأضرار والخسائر"، معتبرًا أنّ "الصّناعيّين عوّدوا اللّبنانيّين على دورهم وتضحياتهم وتفانيهم واستبعابهم للصّدمات".

وأشار المكتب الإعلامي للوزير، إلى أنّ "هذه الأجواء نقلها بوشكيان إلى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، في اجتماع بينهما"، لافتًا إلى أنّهما "أكّدا أهميّة مواصلة التّحرّك الميداني للجم ومحاسبة المحتكرين والمستغلّين والمتلاعبين بالأسعار، منعًا لتحقيق أرباح فائضة على حساب النّاس".