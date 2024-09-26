الاحتلال يقصف منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة بـ 3 صواريخ في بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف الاحتلال منزل في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل قليل، وزعم أنه لقائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله، حيث تم قصفه بـ 3 صواريخ.

ولم يعلن حزب الله حتى الآن عن مصير قائد منظومة الطائرات المسيرة، في العملية الإسرائيلية.

وقبل قليل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى قرب مسجد القائم في لبيروت.

وزعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله في بيروت.

وأكدت وسائل لبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت منازل المدنيين والآمنين.

صورة للغارة على منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة