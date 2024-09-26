الشرطة الألمانية تشن حملة تفتيش على خلفية هجوم إرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - شنت الشرطة الألمانية، حملة تفتيش في إحدى المناطق بالمدينة، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيراً في مدينة زولينغن الألمانية .

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن قامت بتمشيط مسطحات خضراء بها شجيرات كثيفة؛ بحثاً عن جوال ثانٍ. وأوضحت أن العملية قد تستغرق بضعة أيام، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية».

تمشيط المنطقة القريبة من نزل اللاجئين

وبحسب تقرير لصحيفة «زولينغر تاغسبلات»، يتم تمشيط المنطقة القريبة من نزل اللاجئين الذي أقام به المشتبه به أخيراً.

وفي الهجوم الذي وقع في زولينغن، قتل مهاجم 3 أشخاص طعناً بسكين، وأصاب 8 آخرين في مهرجان بالمدينة في 2 أغسطس (آب) الماضي. والمهاجم المشتبه به سوري (26 عاماً) يقبع الآن في السجن الاحتياطي. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ووفقاً لبيانات سابقة، حصل المحققون على جوال تم العثور عليه في أحد المروج، وكانت عليه آثار تلف متعمد. وأعلنت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا على بوابتها الإلكترونية، أن المحققين يبحثون عن جوال ثانٍ وساعة يد.