اعتداء مروع في قلب روما تحت الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا للاعتداء والاغتصاب في أحد المنافذ تحت الأرض في منطقة بورتا بيا في روما، حيث استغاثت بالناس ولكن لم يتدخل أحد لمساعدتها.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت الضحية بأنها كانت عائدة إلى منزلها بعد قضاء ليلة مع صديقاتها عندما تم استدراجها إلى تحت الأرض من قبل رجل.

الجدير بالذكر أن الضحية اتصلت بخدمات الطوارئ بعد الاعتداء، حيث تم نقلها إلى المستشفى بسبب كدمات في وجهها وذراعيها. الشرطة تمكنت من القبض على المشتبه به، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد تحقيقات سريعة حول الحادث.

وأشارت الضحية إلى أن "اللامبالاة التي واجهتها من المارة كانت مؤلمة للغاية"، مضيفة أنها شعرت بالخوف من الموت خلال الاعتداء الذي استمر حوالي ساعة.

في سياق متصل، طالب مجلس بلدية المنطقة بتثبيت كاميرات مراقبة لتحسين الأمن في المنطقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظواهر الإجرامية. وأعربت السلطات المحلية عن تضامنها مع الضحية، مؤكدة التزامها بتحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة.