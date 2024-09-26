خناقة جيران المطرية.. خلاف على دفع "فاتورة كهربا" ينتهي بقتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عاطف مراد:

جريمة قتل مأساوية، دارت أحداثها في منطقة المطرية بالقاهرة، راح ضحيتها ثلاثيني طعنًا بسلاح أبيض إثر مشاجرة مع جيرانه على دفع فاتورة كهرباء.

كان قسم شرطة المطرية بالقاهرة، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها شاب ثلاثيني مُصاب بطعنة نافذة في الصدر أدت لوفاته إثر ادعاء مشاجرة مع جيرانه.

تحريات البحث الجنائي أفادت نشوب مشادة كلامية بين شاب وجيرانه على دفع إيصال كهرباء، وسرعان ما تحولت إلى مشاجرة حتى تدخل الجيران وفضوا العراك؛ بعدما تعدى كل طرف على الآخر.

وكشفت تحريات المباحث، أن الجيران تربصوا للشاب لافتعال الشجار معه مجددًا، إذ استل أحدهم سلاح أبيض "سكين" وكاله بطعنة نافذة في الصدر أوقعته قتيلا قبل وصوله المستشفى، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بدفنها.

بدورها، تفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الجريمة، لكشف ملابساتها، فيما تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان حول الحادث.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.