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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب إلى الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد الخليج 365 أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها.

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة في أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

بعد تراجعه.. سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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