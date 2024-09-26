اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، "استهداف قيادي في عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة الى أن "سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وذكرت أن " المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية هو قائد وحدة المسيرات في حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: هدف الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت قائد كبير في حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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