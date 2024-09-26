اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تنفيذ عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية بطائرة إف 35"، مشيرة الى أن "الاغتيال في بيروت استهدف قائد الوحدة الجوية للمسيرات في حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاغتيال ببيروت نُفذ بطائرة إف 35 واستهدف قائد الوحدة الجوية للمسيرات في حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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