"حزب الله": تصدّينا لطائرتَين ‏حربيتَين معاديتَين ‏‏آتيتَين من البحر باتجاه عدلون وأجبرناهما على المغادرة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدّت وحدات الدّفاع الجوّي في المقاومة الإسلاميّة اليوم الخميس، لطائرتَين حربيّتَين معاديتَين آتيتَين من البحر باتجاه عدلون، بأسلحة الدّفاع الجوّي؛ وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللّبنانيّة".
وكان قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا مُجمّعات الصّناعات العسكريّة لشركة "رفائيل" في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصّواريخ، ومستعمرة كريات شمونة بِصليات من صواريخ فلق 2".
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