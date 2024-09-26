أكّد رئيس بلدية برقايل محمد الأسعد، أنّ "البلديّة على استعداد كامل للتّواصل والتّعاون مع الأحزاب والجمعيّات الأهليّة والمؤسّسات الدّوليّة والفاعليّات الإعلاميّة"، شاكرًا لهم "اهتمامهم بشؤون النّازحين".
وشدّد في بيان، على أنّ "البلديّة هي المؤسّسة الرّسميّة المخوّلة والمكلّفة برعاية شؤون برقايل ومن فيها"، مطالبًا "الاخوة السّوريّين المقيمين في برقايل، بالتزام منازلهم ومصالحهم ، وعدم التّجوّل في حارات برقايل". وأعرب عن ترحيبه بـ"أهلنا المهجرين من كلّ المناطق اللّبنانيّة، ونحن نضع كلّ إمكاناتنا في خدمتهم من أجل راحتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية برقايل: البلدية هي المؤسسة الرسمية المكلفة برعاية شؤون برقايل ومن فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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