سلام زار سفير الجزائر: طلبت المساعدة في دعم وتجهيز أماكن الإيواء للنازحين جراء القصف

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "متابعةً للجولات الّتي أقوم بها لحشد الدّعم الإنساني للنّازحين من جرّاء القصف الإسرائيلي على لبنان، قمت بزيارة سفير الجزائر رشيد بلباقي، في مقر السّفارة في منطقة الجناح، حيث شرحت له الوضع العام في البلد، لا سيّما ضروروة تأمين أماكن لائقة للأهالي النّازحين، وتلبية احتياجاتهم اليوميّة".

وأشار إلى "أنّني طلبت المساعدة في دعم وتجهيز أماكن الإيواء الّتي فتحت الأبواب لاستقبالهم، من مدارس ومبان، لا سيّما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الّذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الأهالي النّازحين".

وذكر سلام "أنّني تقدّمت أيضًا بالشّكر للرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشّعب الجزائري، على لهفتهم ونخوتهم بسرعة إرسال هبة الفيول لإنقاذ لبنان من "العتمة" الشهر الماضي"، مبيّنًا أنّه "بدوره، شكرنا السّفير بلباقي على زيارتنا وثقتنا بالدّولة والشعب الجزائري، قائلًا: نحن أولاد العروبة وأولاد البيت اللّبناني ومعنيّون، وبإذن الله دائمًا إلى جانب لبنان".