لفتت بلدية درعون- حريصا في بيان، إلى أنّ "نظرًا للظّروف الرّاهنة الّتي تمرّ بها البلاد، ومن أجل المحافظة على سلامة بلدتنا، تدعو البلديّة جميع المواطنين ومديري المدارس ورؤساء الأديار ضمن النّطاق البلدي، تبليغ البلديّة فورًا عن أي إشغال للنّازحين بسبب الحرب الجارية في بلدنا، سواء عن طريق الايجار أو الإيواء".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "البلديّة تتابع هذا الملف بدقّة على الأرض من مختلف النّواحي"، متمنّيةً عليهم "التّواصل مع قسم الشّرطة في مبنى البلديّة- الطّابق السّفلي".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية درعون- حريصا دعت المواطنين ومديري المدارس لتبليغها فورًا عن أي إشغال للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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