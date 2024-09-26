زيلينسكي: المساعدات العسكرية الاميركية ستساعد بلادنا على تحقيق النصر على روسيا

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"المساعدات العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الخميس، والبالغة قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار"، مؤكدا أنها "ستساعد بلاده على تحقيق النصر على روسيا في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين".

واكد زيلينسكي اننا "سنستخدم هذه المساعدة بأكثر الطرق فعالية وشفافية ممكنة لتحقيق هدفنا المشترك الرئيسي: أوكرانيا منتصرة، وسلام عادل ودائم، وأمن عبر الأطلسي".

وكان قد اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عن "زيادة في المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك نحو 8 مليار دولار من المساعدات العسكرية والذخائر الجديدة البعيدة المدى"، قبل اجتماع مع زيلينسكي.

وذكر في بيان، "اليوم، أعلن عن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب"، من غير أن يعلن منح الضوء الأخضر المأمول من كييف لاستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع ضد روسيا.