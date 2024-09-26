بلينكن: وقف إطلاق النار مع لبنان وحزب الله يعود بالنفع على الجميع

اكد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، أن "الحرب الشاملة ستكون سيئة لكل الأطراف المشاركة فيها ولن تحقق هدف إعادة الناس إلى ديارهم"، مشيرا الى أن "وقف إطلاق النار مع لبنان وحزب الله يعود بالنفع على الجميع".

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