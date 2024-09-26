وزارة الصحة السورية: تقديم الخدمات الطبية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان

اعلنت وزارة الصحة السورية "تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان، والتأكيد على جاهزية منظومة الإسعاف للاستجابة عبر النداء 110، ومن خلال تواجد سيارات الإسعاف في المنافذ الحدودية، وبأعداد تتناسب مع الحاجة، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية كاملة بشكل مجاني للقادمين من خلال المنافذ الحدودية ومن خلال المراكز الصحية في أماكن تواجد الوافدين، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والمسح التغذوي والدعم النفسي وتقديم كل اللقاحات ضمن البرنامج الوطني الموسع".

كما أكد في التعميم "تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكل الحالات المرضية، إضافة إلى وضع جميع المشافي والمراكز الصحية بحالة جاهزية تامة وتطبيق الخطة العامة للطوارئ".

وأشارت الوزارة إلى "ضرورة رفد المعابر الحدودية بسيارات إسعاف مجهزة مع الفرق الطبية اللازمة والضرورية لاستمرار العمل على مدار الساعة وتوفير متطلباتها، والتنسيق مع بقية الخدمات والجهات المعنية في المحافظة، كما طلبت موافاة مديرية الإسعاف والطوارئ في الوزارة بالتقارير الدورية وإعلام مديرية الإسعاف والطوارئ عند الحاجة للدعم من المحافظات المجاورة".