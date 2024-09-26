بريطانيا لتوقيع معاهدة دفاعية مع أستراليا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استضافت بريطانيا، اليوم الخميس، أول اجتماع على الإطلاق لوزراء دفاع دول مجموعة أوكوس AUKUS حيث تستعد المملكة المتحدة وأستراليا لبدء مفاوضات معاهدة الدفاع.

وعقد اجتماع تاريخي لدول المجموعة، حيث استضاف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي نظيرية الأميركي لويد جيمس أوستن والأسترالي ريتشارد مارليس في لندن لمناقشة أهمية شراكة مجموعة AUKUS.

وخلال الاجتماع تم توقيع معاهدة المملكة المتحدة وأستراليا لتحديد العلاقة الدفاعية لعقود من الزمن.

الغواصات الاسترالية

ومن المتوقع أن تدعم مليارات الجنيهات الاسترلينية من الصادرات البريطانية بناء الغواصات الأسترالية، حيث تدعم مجموعة AUKUS أكثر من 21000 وظيفة في المملكة المتحدة وتساعد في نمو الاقتصاد.

وهذا الاجتماع أول اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مجموعة AUKUS يعقد خارج الولايات المتحدة. وهو يأتي في الوقت الذي وافقت فيه المملكة المتحدة وأستراليا على خطط لبدء المفاوضات بشأن معاهدة AUKUS الثنائية بين المملكة المتحدة وأستراليا.

وستؤسس المعاهدة الإطار الاستراتيجي والعملياتي للتعاون الثنائي في إطار AUKUS مع التركيز على العناصر الأساسية لتسليم SSN-AUKUS.

نظرًا لأهمية تسريع تصميم وبناء وتسليم SSN-AUKUS، اتفقت أستراليا والمملكة المتحدة على أن هذه المفاوضات يجب أن تتم بوتيرة سريعة وبأولوية عالية.

ويمكن أن تخلق هذه المعاهدة الأولى من نوعها بين البلدين دفعة تجارية كبيرة للمملكة المتحدة - وتشير التقديرات إلى أن تسهيل بناء SSN-AUKUS في أستراليا سيشهد تصدير مليارات الجنيهات من مكونات الغواصات من المملكة المتحدة من خلال سلاسل توريد صناعة الدفاع لدينا.

وستوضح المعاهدة العلاقة بين الدولتين بشأن التعاون في مجال الغواصات، مع تقدم العمل على الغواصات الهجومية النووية المسلحة تقليديًا في المستقبل للمملكة المتحدة وأستراليا.

الاحتفال السنوي الثالث

وكان تم الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة للشراكة التاريخية AUKUS هذا الشهر، بعد فترة وجيزة من تحقيق اختراق تاريخي في تجارة الدفاع بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.

وسوف يغطي التخفيض الكبير في البيروقراطية ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني من صادرات الدفاع البريطانية كل عام، ومليارات الدولارات من التجارة عبر الدول الثلاث، مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وفي دفعة أخرى للاقتصاد البريطاني، من المقدر أن يكون برنامج الغواصات الهجومية AUKUS في ذروته أكثر من 21000 شخص يعملون عليه في مواقع المملكة المتحدة، مع توليد العمل 7000 وظيفة إضافية ماهرة.

تصريح هيلي

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: أنا فخور بأن أكون أول وزير دفاع بريطاني يستضيف اجتماعًا لوزراء دفاع AUKUS في بريطانيا.

وأضاف: بصفتنا شركاء AUKUS، فإننا نقف جنبًا إلى جنب في عالم غير مستقر على نحو متزايد. هذه شراكة من شأنها أن تعزز الوظائف والنمو والازدهار في دولنا الثلاث، فضلاً عن تعزيز أمننا الجماعي.

وقال هيلي: أنا سعيد لأننا سنبدأ قريبًا مفاوضات بشأن معاهدة AUKUS الثنائية مع أستراليا، والتي ستساعد في خلق منطقة المحيطين الهندي والهادئ أكثر أمانًا واستقرارًا لعقود قادمة.

ويأتي العمل على المعاهدة بعد توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي والأمني ​​بين المملكة المتحدة وأستراليا في وقت سابق من هذا العام، مما يساعد في تسهيل عمل قواتنا المسلحة معًا في بلدان بعضنا البعض وتسهيل زيارة أطقم الغواصات البريطانية لأستراليا كجزء من شراكة AUKUS.

اسثمارات نووية

ومنذ إطلاق AUKUS، تم تخصيص ما يقرب من 10 مليارات جنيه إسترليني من الاستثمارات للأعمال النووية والبنية التحتية في المملكة المتحدة:

- 4 مليارات جنيه إسترليني لتطوير غواصات SSN-AUKUS UK من خلال التصميم والنماذج الأولية والمشتريات الأولية.

- 3 مليارات جنيه إسترليني لقدرات التصنيع المتقدمة الجديدة في بارو إن فورنيس وديربي.

- 2.4 مليار جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات من أستراليا لتعزيز البنية التحتية لشركة رولز رويس وتقاسم التكاليف على تصميم غواصات SSN-AUKUS.

تجميع مواهب

ومن خلال AUKUS Pillar 2، تعمل أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على تجميع مواهب قطاعات الدفاع الخاصة بها لتطوير تسليم القدرات المتقدمة بوتيرة سريعة. تم اختيار أربع شركات بريطانية من قبل برنامج تسريع الدفاع والأمن في المملكة المتحدة (DASA) لتلقي حصة من التمويل بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني لتطوير حلول في مجال الاستهداف والحماية الكهرومغناطيسية.

وكان تم إجراء المسابقة للعثور على تكنولوجيا كهرومغناطيسية منخفضة التكلفة وقابلة للتخلص منها وعالية الحجم وذات استقلالية عالية يمكنها اكتشاف أفعال العدو أو الحماية ضدها.