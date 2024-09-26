رئيس قبرص وضع ميقاتي بأجواء الاتصالات التي تقوم بها بلاده لدعم لبنان ووقف إطلاق النار

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنّ "ميقاتي واصل لقاءاته الدّبلوماسية في نيويورك، في إطار السّعي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
ولفت إلى أنّ "في هذا الإطار، اجتمع ميقاتي مع رئيس جمهوريّة قبرص نيكوس خريستودوليدس، الّذي وضعه في أجواء الاتصالات الّتي تقوم بها قبرص لدعم لبنان ووقف إطلاق النّار، ولا سيّما اتصاله مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو".
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