أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامةّ التّابع لوزارة الصّحة العامّة، "استشهاد شخصين وإصابة خمسة عشر شخصًا بجروح، من بينهم امرأة حالتها حرجة، في حصيلة أوّليّة لغارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدان و15 جريحًا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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