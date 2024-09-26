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"النشرة": جريح نتيجة انفجار داخل سيارة على طريق الكحالة لم تُعرف أسبابه بعد

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أفادت معلومات "النشرة"، عن حصول انفجار لم تُعرف أسبابه بعد، داخل سيّارة على طريق الكحالة، حيث تعدّدت الرّوايات حول حقيقة ما حصل، ما أدّى إلى سقوط جريح هو سائق السّيّارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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