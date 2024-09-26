أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نحو أربعين صاروخا من لبنان خلال دقيقتين بعد ظهر الخميس. وذكر الجيش الاسرائيلي في تصريح له، بانه "تم رصد نحو 40 صاروخا اطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية"، بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل اعتبارا من الساعة 16,06 (13,06 ت غ)، مضيفا أنه تم اعتراض عدد منها.

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