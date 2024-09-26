تايمز أوف إسرائيل عن دبلوماسي غربي: نتانياهو أخبر الوسطاء تأييده وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 21 يوما

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن دبلوماسي غربي، ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أخبر الوسطاء تأييده وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 21 يوما"، مشيرة الى أن "نفي نتانياهو الأمر امتداد لكيفية تعامله مع محادثات الأسرى في غزة".

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