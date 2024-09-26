أسعار الفضة ارتفعت اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما تقريبا

ارتفعت أسعار الفضة اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما تقريبا، مقتفية أثر صعود الذهب الذي سجل مستويات مرتفعة قياسية بفضل خفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 12.34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت 32.71 دولار في وقت مبكر من اليوم، وهو أعلى مستوياتها منذ كانون الأول 2012.

وصعدت الفضة أكثر من 36 بالمئة حتى الآن هذا العام، وتمثل أحد استثمارات الملاذ الآمن ومادة مهمة في التطبيقات الصناعية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2673.21 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار في وقت سابق اليوم.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول، فارتفعت 0.4 بالمئة إلى 2696.30 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 29 بالمئة حتى الآن في 2024 وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات، ويرجع ذلك إلى خفض الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وأيضا عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

وخفض مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 وخمسة بالمئة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتداولون فرصة نسبتها 63 بالمئة لخفض إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر تشرين الثاني. ويعزز انخفاض سعر الفائدة الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسيلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة افتتاحية في مؤتمر اليوم، ومن المقرر أيضا أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز ونائب رئيس المجلس للإشراف مايكل بار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1011.20 دولار. وصعد البلاديوم 2.3 بالمئة ليسجل 1061.25 دولار.