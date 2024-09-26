اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤول بوفد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى نيويورك، الى ان التقدير أننا لن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل القتال.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول بوفد نتانياهو إلى نيويورك: التقدير أننا لن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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