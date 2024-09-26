الخارجية الإيرانية: ندين الهجوم الوحشي لاسرائيل على جباليا بغزة والاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت

دانت الخارجية الإيرانية "الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على جباليا بغزة والاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت". وكان قد أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا مبنى عند تقاطع الرويس- حي الأبيض قرب أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد سُجّلت أضرار مادّيّة جسيمة في المبنى المستهدف والمباني المجاورة. وكان قد سُجّل في السّاعات، تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء الضّاحية الجنوبيّة.

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