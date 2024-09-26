خطار هنّأ بأعمال عناصر الدفاع المدني: برهنوا عن شجاعة وكفاءة عالية أثناء تنفيذهم مهمات الإطفاء والإنقاذ

هنّأ المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار بـ"أعمال عناصر الدفاع المدني الأبطال من موظفين ومتعاقدين ومتطوعين لانهم برهنوا عن شجاعة وكفاءة ومناقبية عالية أثناء تنفيذهم مهمات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية خلال الظروف الأمنية الإستثنائية الأخيرة التي تشهدها كافة المناطق اللبنانية من جراء العدوان الإسرئيلي، غير آبهين بالمخاطر التي تهدد حياتهم سيما وأنهم على إستعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية "زودا" عن وطنهم وحرصا على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

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