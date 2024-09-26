المطران تابت برسالة إلى ترودو: للدعوة لضبط النفس واتخاذ خطوات دبلوماسية لاستعادة ‏السلام بلبنان

وجّه راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول- مروان تابت، رسالةً عاجلةً إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال فيها: "أكتب إليكم بإحساس شديد بالحاجة الملحّة، لألفت انتباهكم إلى الوضع ‏الكارثي والمتقلّب الحالي في لبنان. يشعر الكنديّون اللّبنانيّون الموارنة في جميع أنحاء كندا، مثل جميع ‏اللّبنانيّين من جميع الطّوائف، في كندا والخارج، بالخوف على أحبّائهم ‏في ظلّ ما يشهده لبنان من غارات جوّيّة وقصف غير مسبوق يستهدف ‏الأطفال والمدنيّين".‏

وأشار إلى "أنّني أشعر بقلق عميق إزاء العواقب المدمّرة المحتمَلة لتصعيد العنف ‏ضدّ المدنيّين في جميع أنحاء أرض الأرز، بما في ذلك الضواحي ‏المسيحيّة"، لافتًا إلى أنّ "الشّعب اللّبناني لا يزال يعاني من أسوأ أزمة اقتصاديّة شهدها على ‏الإطلاق، فلبنان لم يتعافَ بعد من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ‏‏2020، والمستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطّبيّة، ناهيك عن ‏النّازحين الّذين بلغ عددهم 500 ألف مدني".‏

وشدّد تابت على "أنّني أحثّ كندا على الدّعوة إلى ضبط النّفس إلى أقصى حدّ، وخفض ‏التّصعيد والالتزام بالقانون الدّولي، لأنّ حماية المدنيّين أمر بالغ الأهميّة.‏ وبالاعتماد على قيادتكم، لا بدّ من اتخاذ خطوات دبلوماسيّة لاستعادة ‏السّلام في لبنان".‏