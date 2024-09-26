الدفاع المدني: استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح بموقع الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية

أكّدت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل تستمرّ في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت قرابة السّاعة الثّالثة من بعد ظهر اليوم، أحد المباني السّكنيّة قرب مجمّع القائم في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأوضحت أنّ "فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة، تمكّنت حتّى السّاعة من إنقاذ 3 جرحى، وانتشال جثمان شهيد، وقد تمّ نقلهم بالتّعاون مع جهات إسعافيّة أخرى إلى المستشفيات، لتلقّي العناية الطّبيّة اللّازمة".