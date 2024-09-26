"النشرة": غارة اسرائيلية على زوطر الشرقية- عين السماحية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارة اسرائيلية على زوطر الشرقية-عين السماحية". كما افاد عن "غارتين من الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة بافليه، وديرسريان، وبلدة خربة سلم، ودبعال، والحلوسية".

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