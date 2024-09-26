أستاذ جراحة تجميل يكشف أسهل الطرق لعلاج ندبات الحروق -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، إن العناية السليمة بعد الحروق تلعب دورًا حيويًا في تحسين النتائج الجمالية والوظيفية، موضحا أن تقييم الوضع بعد مرور ستة أشهر هو أمر ضروري.

وأكد أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن الشكل قد يكون مزعجًا للمريضة، مشيرًا إلى أهمية متابعة حالة الأوتار، إذا كانت هناك مشاكل وظيفية مرتبطة بالأوتار، فقد تستدعي الحالة تدخلًا جراحيًا لتسليك الأوتار المتضررة.

وأشار إلى وجود تقنيات علاجية متقدمة مثل استخدام السيليكون لتقليل نشاط الخلايا والمساعدة في تحسين ليونة البشرة، بالإضافة إلى أهمية التدليك المستمر للمنطقة المتضررة والحركة لزيادة كفاءة الأوتار.