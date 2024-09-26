نتنياهو: سنواصل ضرب حزب الله بكل قوة حتى عودة السكان للشمال

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تعليق لصحفيين عند وصوله إلى الولايات المتحدة قبيل إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى إن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله "بكل قوة" حتى يتسنى لسكان شمال إسرائيل العودة إلى ديارهم سالمين.

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