اشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى أن "إسرائيل غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة"، مشددا على أن "الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع".
ولفت من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن "إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: إسرائيل غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.