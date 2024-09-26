الرئيس الفلسطيني: إسرائيل غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة

اشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى أن "إسرائيل غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة"، مشددا على أن "الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع".

ولفت من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن "إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية".