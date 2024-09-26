غالانت: وافقت على مجموعة العمليات القادمة التي سينفذها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت انني "وافقت على مجموعة العمليات القادمة التي سينفذها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية"، مؤكدا أننا "نواصل القضاء على إرهابيي حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وتدمير الصواريخ والقذائف". واوضح أن "المهام التي تنتظرنا واضحة وعازمون على ضمان العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل".

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