خارجية فرنسا: مقتل مواطنة فرنسية جراء انفجار بجنوب لبنان

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 87 عاما قتلت جراء "انفجار قوي" بجنوب لبنان. وذكرت الوزارة أن "المبنى الذي كانت تعيش فيه مواطنتنا انهار بعد انفجار قوي وقع بالقرب منه"، مضيفة أنه لا علم لديها بسقوط ضحايا فرنسيين آخرين في الصراع.

وهناك نحو 20 ألف فرنسي مسجلين لدى وزارة الشؤون الخارجية على أنهم يعيشون في لبنان.