أعلن الاحتلال اغتياله.. من هو محمد حسين سرور ؟

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اغتيال قائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور، نفذه الطيران الإسرائيلي بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان: "اليوم 26 سبتمبر 2024، وبتوجيه استخباراتي دقيق من سلاح الجو وشعبة المخابرات، هاجمت الطائرات المقاتلة مدينة بيروت، زاعما مقتل محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في منظمة حزب الله".

من هو محمد حسين سرور ؟

وأشار الاحتلال إلى أن سرور روج ووجه وقاد العديد من الهجمات الجوية، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على إسرائيل.

وأضاف البيان: في السنوات الأخيرة، كان سرور أحد قادة مشاريع إنتاج الطائرات بدون طيار في لبنان، وأنشأ مواقع لتصنيع المتفجرات وتجميع المسيرات في لبنان، وكان بعضها يقع تحت مباني مدنية في العاصمة ومناطق أخرى في لبنان.

ولفت إلى أن سرور انضم إلى تنظيم حزب الله في الثمانينات وقام بأدوار متنوعة منها قائد وحدة صواريخ الأرض جو ووحدة "عزيز" في قوة الرضوان، خلال حرب السيوف الحديدية، قام بترويج وتنفيذ العديد من هجمات الطائرات بدون طيار، وتجميع العبوات الناسفة.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو نفذ "عملية اغتيال" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأغار طيران الاحتلال على منزل في بيروت في الضاحية الجنوبية مستهدفا شقة قائد الوحدة الجوية في منظمة حزب الله بثلاثة صواريخ في مبنى سكني في حي القائم، بالقرب من مدرسة القديس يوسف في الضاحية الجنوبية.

وحتى الآن لم يعلن حزب الله مقتل قائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور، أو ينفي اغتياله .