قيادي بحماس: الاحتلال لن يصمد أمام المقاومة الفلسطينية واللبنانية دون دعم أميركي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن الاحتلال يحاول التأثير في معنويات المقاومة في لبنان وشعبها، والهروب من الاستحقاقات أمام المجتمع الدولي.

ووجه أسامة حمدان، التحية إلى المقاومين في لبنان مؤكدا أن غزة تنتصر بهم، ولا يظن أن المقاومة في لبنان فاجأها السلوك "الإسرائيلي" وهو لم يفاجئنا أيضاً.

الولايات المتحدة متواطئة

وأضاف القيادي في حماس، أن الولايات المتحدة متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بينما تدعي أنها تحاول السعي لتحقيق الهدوء والاستقرار.

وأكد، أن الاحتلال لن يستطيع الصمود أمام المقاومة في فلسطين وفي لبنان من دون الدعم الأميركي، والنظام الدولي يحتاج إلى إصلاح لأنه بات عاجزاً وعلى من يصيبونه بالشلل إدراك أنه على وشك الانهيار.