الجميل: ندعو "حزب الله" إلى وقف جبهة الإسناد فورا وأن يسلم سلاحه للجيش

اشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي في بكفيا، الى أن "لبنان ينزف، ونمر بأصعب المراحل في تاريخنا نتألم مع كل مشهد نراه القتل والضحايا والبيوت التي تتدمر وبلدنا يتحول شيئًا فشيئًا الى غزة ثانية"، مؤكدا أن "وجعنا كبير امام ما نراه من دمار والصمت لم يعد ممكنا امام ما يعانيه اللبنانيون لم نأتِ لنحاسب وليس الوقت للتقييم والمحاسبة لكن وقت المحاسبة سيأتي".

ودعا حزب الله الى "وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه وجنوده الى الجيش اللبناني، وهذا ليس استسلامًا بل عودة الى الدولة والانتماء والتخلي عن المغامرات الاقليمية، حان وقت وحدة المسار مع الشعب اللبناني بدلا من ايران او حماس أو غيرهم وحدهم اللبنانيون يدفعون الثمن والمستشفيات".

واعتبر أن "كل المبررات سقطت وقد سمعنا كل سردية حزب الله ونريد ان نقول لا، لا يمكن لأي حزب أو رجل أن يتفرد بجر لبنان بأكمله الى الحرب، فهذه الحرب ليست دفاعية بل هي حرب إسناد لدعم حماس ورحمة بالشعب اللبناني كفى اوقفوا هذه الحرب"، موضحا أن "الحرب الداعمة لغزة ليست حربنا يمكن أن ندافع عن الفلسطينيين، ولكن ليس على حساب الدولة اللبنانية إن هدف جبهة الاسناد إلهاء الإسرائيلي وحزب الله أخذ القرار بجر الاجرام الاسرائيلي ويمكنكم ان توقفوه".

واضاف، أن "حزب الله قال ان حرب الاسناد ورقة تفاوض لكن أرواح اللبنانيين ليست ورقة تفاوض، ومن قال ان عدم عودة 100 ألف اسرائيلي الى شمال اسرائيل يستحق القتل والدمار ؟ ماذا ستقولون للمشردين والنازحين والجرحى ومن فقدوا عيونهم؟".

وشدد على أن "كل لبناني يجب أن يكون مرتاحًا ومطمئنا، لذلك أوقفوا اراقة الدماء والقتل والدموع فحياة اللبنانيين وسلامتهم اهم بكثير، وقرار وقف جبهة الاسناد يعني فصل المسارات والالتزام بالقرارات الدولية والدستور".

في سياق اخر، "كرر الدعوة لفتح مجلس النواب لمناقشة ما يحصل لتعود الدولة وتستلم زمام المبادرة، وننتخب رئيسًا لأن الشعب رهينة من جهة هو رهينة حزب الله ومن جهة رهينة آلة الحرب الاسرائيلية، نحن تحولنا لأكياس رمل ولا نقبل بأن تمر الأمور هكذا فقد تطورت الاحداث ولا بد من قول الحقيقة".