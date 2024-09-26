قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نعمل في لبنان لمنع أي إمكانية لوصول سلاح لحزب الله وهذه المهمة في سلم أولوياتنا

اشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الى أننا "نعمل في لبنان لمنع أي إمكانية لوصول سلاح لحزب الله وهذه المهمة في سلم أولوياتنا"، معتبرا أن "قدرة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على التعافي مرتبطة بالخط المفتوح الواصل من إيران".

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