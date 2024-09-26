بلينكن: قرار روسيا تعديل عقيدتها النووية وجعلها تتماشى مع الواقع الجديد خطوة غير المسؤولة

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار روسيا تعديل عقيدتها النووية وجعلها تتماشى مع الواقع الجديد، بالخطوة "غير المسؤولة"، زاعما أنها "ستأتي بنتائج سيئة".

وأضاف "أود القول إن فعل ذلك الآن بالذات، بينما يجتمع العالم في نيويورك (اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة)، ويتناول قضايا الحاجة إلى المزيد من نزع السلاح وعدم السماح بانتشاره، سيكون ارتداده سيئا للغاية على جميع أنحاء العالم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي أمس الأربعاء لبحث تعديل سياسات الدولة في موضوع الردع النووي.