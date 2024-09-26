سفير الأردن التقى سلام مبديا رغبة في التعاون مع مطلبه الوطني الإنساني

زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، سفير الاردن وليد الحديد، في مكتبه في منطقة بعبدا، استكمالا لجولته على سفراء الدول العربية والإقليمية لـ"إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومشاركة الجميع في تفاصيل الأحداث في هذا الظرف الحرج".

وأطلع سلام السفير الأردني على "وضع النازحين من القرى والمناطق التي تتعرض للقصف وإمكان تأمين دعم إنساني لهم وتجهيز أماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر، وهو في خدمة الأهالي النازحين".

من جهته، شكر الحديد لـ"سلام زيارته"، مبديا "رغبة في التعاون مع مطلبه الوطني الإنساني". وأكد أن "لا طالما وقفت وتقف الأردن مع الشعب اللبناني".

وأكد "أهمية تجهيز الفريق اللوجستي للحالات والأزمات الطارئة من الجانب اللبناني وتسهيل ايصال المساعدات، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية".