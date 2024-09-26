أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أن "لا صحة للأنباء عن غارة على الأوزاعي او قرب مطار بيروت الدولي، انما ما سُمع في الارجاء ناتج عن تفجير الجيش اللبناني لأجهزة مشبوهة سبق ان أصدر بيان بشأنها".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: لا صحة للأنباء عن غارة على الأوزاعي أو قرب المطار وما سُمع ناتج عن تفجير الجيش لأجهزة مشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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