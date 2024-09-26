"النشرة": غارات اسرائيلية استهدفت خربة سلم ودير الزهراني وانصارية ومعروب ومجدل سلم

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت خربة سلم، دير الزهراني، انصارية، معروب، مجدل سلم"، لافتا الى "غارة بين يحمر و زوطر".

كما افاد عن "غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الخيام، وكفركلا، وبلدتي طورا والعباسية".