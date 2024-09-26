بيان شديد اللهجة من مصر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مصر تؤكد أن "الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها".