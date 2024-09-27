شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحدوث فيضانات مميتة.. الإعصار هيلين يزداد قوة قرب فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ازداد إعصار هيلين قوة ومن المتوقع أن تشتد قوته أكثر وهو في طريقه إلى الساحل الغربي لولاية فلوريدا، حيث تهدد العاصفة العاتية بدفع مياه غزيرة إلى الشاطئ واجتياح المنطقة واقتلاع الأشجار.

وتمتد رياح العاصفة الاستوائية للإعصار هيلين لمسافة 345 ميلا (555 كيلومترا)، ما يعنى أنه مع عبور عين الإعصار ساحل فلوريدا فإن رياحه الخارجية ستقترب من مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. الإعصار هيلين بالإضافة إلى الأضرار التي سيلحقها إعصار هيلين بالساحل، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث فيضانات مميتة، مع هطول أمطار يصل منسوبها إلى قدم في عمق جبال الآبالاش.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في إفادة بتقنية الفيديو إنها "عاصفة عاتية للغاية، لذا سترون طقسا استوائيا سيمتد مئات الأميال بعيدا عن مركز العاصفة".

ومن المتوقع أن يصل إعصار هيلين إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم الخميس أو في وقت مبكر من غد الجمعة في منطقة بيج بيند الريفية بولاية فلوريدا، وقبل ذلك، قد يشتد ويتحول إلى إعصار مدمر من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سيمبسون المكون من خمس درجات أثناء عبوره مياه خليج المكسيك الدافئة.