تنسيق الشهادات الأجنبية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوية الإنجليزية IG

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية وفيما يلي الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوية الإنجليزية IG لعام 2024:
هندسة القاهرة 410.000000
طب القاهرة 410.000000
طب أسنان القاهرة 410.000000
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 410.000000
طب أسنان الإسكندرية 410.000000
هندسة الإسكندرية 410.000000
طب عين شمس 410.000000
طب أسنان عين شمس 410.000000
هندسة عين شمس 410.000000
طب طنطا 410.000000
طب المنصورة 410.000000
تجارة انتساب موجه عين شمس 410.000000
طب حلوان 407.950012
طب قناة السويس بالإسماعيلية 407.722229
طب الزقازيق 407.722229
هندسة طنطا 407.722229
طب أسنان طنطا 407.722229
طب أسنان كفر الشيخ 407.722229
طب أسيوط 407.722229
هندسة حلوان 407.722229
طب المنوفية بشبين الكوم 407.722229
طب بنها 407.722229
هندسة بنها بشبرا 407.722229
هندسة حلوان بالمطرية 407.722229
طب سوهاج 407.722229
طب الفيوم 407.722229
صيدلة عين شمس 407.722229
طب أسنان المنوفية 407.722229
طب دمياط 407.722229
كلية الهندسة جامعة دمنهور 407.722229
طب أسنان الفيوم 407.722229
طب كفر الشيخ 407.722229
طب أسنان بني سويف 405.899994
طب أسنان السويس 405.899994
طب فاقوس 405.899994
طب بور سعيد 405.899994
صيدلة الإسكندرية 405.899994
طب السويس 405.899994
طب أسنان الزقازيق 405.899994
طب أسنان المنصورة 405.899994
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 405.899994
طب بني سويف 405.444427
هندسة بنها 405.444427
هندسة كفر الشيخ 405.444427
هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.444427
طب المنيا 405.444427
طب أسنان المنيا 405.444427
طب الاقصر 405.444427
طب أسوان 405.444427
طب أسنان أسيوط 405.444427
سياسة واقتصاد السويس 404.875000
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 404.875000
طب العريش 404.533325
طب الوادي الجديد 403.888885
هندسة الفيوم 403.850006
طب أسنان جنوب الوادي 403.850006
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 403.166656
صيدلة دمنهور 403.166656
صيدلة القاهرة 403.166656
هندسة المنصورة 403.166656
صيدلة طنطا 403.166656
هندسة بترول و تعدين السويس 403.166656
هندسة أسوان 403.166656
هندسة السويس 403.166656
طب جنوب الوادي 403.166656
إعلام عين شمس 402.312500
سياسة واقتصاد بني سويف 402.312500
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.799988
علاج طبيعي القاهرة 401.799988
صيدلة حلوان 401.799988
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 400.888885
صيدلة أسيوط 400.888885
هندسة أسيوط 400.888885
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 400.888885
صيدلة المنصورة 400.888885
هندسة الزقازيق 400.888885
صيدلة مدينة السادات 400.888885
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 400.888885
صيدلة المنوفية 400.888885
صيدلة الفيوم 400.888885
علاج طبيعي بنها 400.888885
علاج طبيعي كفر الشيخ 400.888885
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 399.977783
صيدلة الزقازيق 399.750000
علاج طبيعي السويس 399.750000
إعلام القاهرة 399.750000
هندسة بور سعيد 399.750000
إعلام المنوفية 398.725006
تجارة انتساب موجه القاهرة 398.725006
صيدلة المنيا 398.611115
هندسة المنيا 398.611115
هندسة دمياط 398.611115
هندسة بني سويف 398.611115
صيدلة بور سعيد 398.611115
صيدلة بني سويف 397.700012
هندسة جنوب الوادي 397.700012
علاج طبيعي قناة السويس 397.700012
علاج طبيعي بورسعيد 396.333344
علاج طبيعي بني سويف 396.333344
صيدلة ج الوادي الجديد 396.333344
هندسة سوهاج 396.333344
صيدلة جنوب الوادي 396.333344
صيدلة سوهاج 396.333344
هندسة الطاقة أسوان 395.866669
علاج طبيعي جنوب الوادي 395.500000
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 395.422211
إعلام بني سويف 394.625000
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 394.055573
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 394.055573
تخطيط عمراني القاهرة 394.055573
إعلام جنوب الوادي 392.575012
طب بيطري عين شمس 391.777771
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 389.500000
طب بيطري القاهرة 388.588898
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 388.133331
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 384.033325
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 383.122223
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 381.299988
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 380.844452
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 379.477783
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 379.477783
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 378.225006
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 378.111115
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 377.655548
فنون جميلة (عمارة) حلوان 377.200012
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 375.149994
طب بيطري الإسكندرية 372.644440
المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 366.540009
فنون جميلة (فنون) حلوان 366.437500
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 364.444427
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 363.362488
فنون تطبيقية حلوان 352.087494
حقوق بور سعيد 343.375000
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 333.637512