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تنسيق الشهادات الأجنبية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوية الإنجليزية IG

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية وفيما يلي الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوية الإنجليزية IG لعام 2024:

هندسة القاهرة 410.000000

طب القاهرة 410.000000

طب أسنان القاهرة 410.000000

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 410.000000

طب أسنان الإسكندرية 410.000000

هندسة الإسكندرية 410.000000

طب عين شمس 410.000000

طب أسنان عين شمس 410.000000

هندسة عين شمس 410.000000

طب طنطا 410.000000

طب المنصورة 410.000000

تجارة انتساب موجه عين شمس 410.000000

طب حلوان 407.950012

طب قناة السويس بالإسماعيلية 407.722229

طب الزقازيق 407.722229

هندسة طنطا 407.722229

طب أسنان طنطا 407.722229

طب أسنان كفر الشيخ 407.722229

طب أسيوط 407.722229

هندسة حلوان 407.722229

طب المنوفية بشبين الكوم 407.722229

طب بنها 407.722229

هندسة بنها بشبرا 407.722229

هندسة حلوان بالمطرية 407.722229

طب سوهاج 407.722229

طب الفيوم 407.722229

صيدلة عين شمس 407.722229

طب أسنان المنوفية 407.722229

طب دمياط 407.722229

كلية الهندسة جامعة دمنهور 407.722229

طب أسنان الفيوم 407.722229

طب كفر الشيخ 407.722229

طب أسنان بني سويف 405.899994

طب أسنان السويس 405.899994

طب فاقوس 405.899994

طب بور سعيد 405.899994

صيدلة الإسكندرية 405.899994

طب السويس 405.899994

طب أسنان الزقازيق 405.899994

طب أسنان المنصورة 405.899994

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 405.899994

طب بني سويف 405.444427

هندسة بنها 405.444427

هندسة كفر الشيخ 405.444427

هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.444427

طب المنيا 405.444427

طب أسنان المنيا 405.444427

طب الاقصر 405.444427

طب أسوان 405.444427

طب أسنان أسيوط 405.444427

سياسة واقتصاد السويس 404.875000

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 404.875000

طب العريش 404.533325

طب الوادي الجديد 403.888885

هندسة الفيوم 403.850006

طب أسنان جنوب الوادي 403.850006

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 403.166656

صيدلة دمنهور 403.166656

صيدلة القاهرة 403.166656

هندسة المنصورة 403.166656

صيدلة طنطا 403.166656

هندسة بترول و تعدين السويس 403.166656

هندسة أسوان 403.166656

هندسة السويس 403.166656

طب جنوب الوادي 403.166656

إعلام عين شمس 402.312500

سياسة واقتصاد بني سويف 402.312500

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.799988

علاج طبيعي القاهرة 401.799988

صيدلة حلوان 401.799988

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 400.888885

صيدلة أسيوط 400.888885

هندسة أسيوط 400.888885

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 400.888885

صيدلة المنصورة 400.888885

هندسة الزقازيق 400.888885

صيدلة مدينة السادات 400.888885

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 400.888885

صيدلة المنوفية 400.888885

صيدلة الفيوم 400.888885

علاج طبيعي بنها 400.888885

علاج طبيعي كفر الشيخ 400.888885

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 399.977783

صيدلة الزقازيق 399.750000

علاج طبيعي السويس 399.750000

إعلام القاهرة 399.750000

هندسة بور سعيد 399.750000

إعلام المنوفية 398.725006

تجارة انتساب موجه القاهرة 398.725006

صيدلة المنيا 398.611115

هندسة المنيا 398.611115

هندسة دمياط 398.611115

هندسة بني سويف 398.611115

صيدلة بور سعيد 398.611115

صيدلة بني سويف 397.700012

هندسة جنوب الوادي 397.700012

علاج طبيعي قناة السويس 397.700012

علاج طبيعي بورسعيد 396.333344

علاج طبيعي بني سويف 396.333344

صيدلة ج الوادي الجديد 396.333344

هندسة سوهاج 396.333344

صيدلة جنوب الوادي 396.333344

صيدلة سوهاج 396.333344

هندسة الطاقة أسوان 395.866669

علاج طبيعي جنوب الوادي 395.500000

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 395.422211

إعلام بني سويف 394.625000

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 394.055573

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 394.055573

تخطيط عمراني القاهرة 394.055573

إعلام جنوب الوادي 392.575012

طب بيطري عين شمس 391.777771

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 389.500000

طب بيطري القاهرة 388.588898

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 388.133331

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 384.033325

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 383.122223

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 381.299988

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 380.844452

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 379.477783

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 379.477783

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 378.225006

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 378.111115

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 377.655548

فنون جميلة (عمارة) حلوان 377.200012

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 375.149994

طب بيطري الإسكندرية 372.644440

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 366.540009

فنون جميلة (فنون) حلوان 366.437500

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 364.444427

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 363.362488

فنون تطبيقية حلوان 352.087494

حقوق بور سعيد 343.375000

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 333.637512

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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